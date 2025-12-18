Nada Cella | terminate le arringhe difensive Roffo Processo illogico

Le arringhe difensive si sono concluse oggi a Genova nel processo per l’omicidio di Nada Cella. Roffo ha definito il procedimento “illogico”, evidenziando le sue perplessità sulla linea accusatoria. La vicenda, che ha scosso la città, si avvia ora verso la fase finale, con l’attesa della sentenza. Un caso che continua ad interrogare e ad alimentare il dibattito pubblico.

Nada Cella, le arringhe delle parti civili: «Cecere fortunata, ora è tempo di fare giustizia». Spunta un manoscritto della zia di Soracco - La pm alla scorsa udienza ha chiesto l'ergastolo per la donna e 4 anni per il professionista, accusato di favoreggiamento Anna Lucia Cecere e Marco Soracco, ex insegnante la prima e commercialista il

Omicidio di Nada Cella, oggi riprende il processo con le ragioni della difesa

