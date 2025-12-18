Nada Cella | terminate le arringhe difensive Roffo Processo illogico
Le arringhe difensive si sono concluse oggi a Genova nel processo per l’omicidio di Nada Cella. Roffo ha definito il procedimento “illogico”, evidenziando le sue perplessità sulla linea accusatoria. La vicenda, che ha scosso la città, si avvia ora verso la fase finale, con l’attesa della sentenza. Un caso che continua ad interrogare e ad alimentare il dibattito pubblico.
Si sono concluse oggi, in Corte d’assise a Genova, le arringhe difensive nel processo per l’omicidio di Nada Cella. A prendere la parola è stato l’avvocato Giovanni Roffo che, insieme alla collega Gabriella Martini, difende Anna Lucia Cecere. La sentenza è attesa per la metà di gennaio.Delitto. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
