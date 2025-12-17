la mano nel nastro trasportatore e ora rischia di perdere un braccio incidente sul lavoro gravissimo un 26enne

Un grave incidente sul lavoro si è verificato a Casentino: un giovane di 26 anni, di origine macedone, è rimasto gravemente ferito in un incidente su un nastro trasportatore. Le sue condizioni sono serie, e rischia di perdere un braccio. L’intera comunità è in attesa di aggiornamenti mentre i soccorsi sono intervenuti prontamente sul posto.

Arezzo, 17 dicembre 2025 – Rischia la vita e potrebbe perdere un braccio. Ha solo 26 anni, è di origine macedone e vive da tempo in Casentino. Stamani, poco dopo l’inizio del turno, la sua giornata di lavoro si è trasformata in un incubo. Erano circa le 8.30 quando, nel reparto della Colacem dove è impiegato, la sua mano è rimasta agganciata al nastro trasportatore. In pochi istanti il macchinario ha trascinato con sé il braccio del giovane. Una scena violenta sotto gli occhi dei colleghi. Sono stati proprio loro a rendersi conto subito della gravità di quanto stava accadendo: hanno dato l’allarme, bloccato l’impianto e tentato di fare il possibile in attesa dei soccorsi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

