Incidente sul lavoro travolto e schiacciato dalle lamiere | gravissimo

Questa mattina un uomo è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro. Mentre lavorava in un cantiere, le lamiere si sono staccate e lo hanno travolto, schiacciandolo. Sono stati chiamati i soccorsi, che sono arrivati in fretta con le sirene. Ora si trova in ospedale in condizioni molto serie.

Le lamiere che gli crollano addosso e lo schiacciano. Poi l'allarme, la chiamata al 112, le sirene dei soccorritori e la corsa in ospedale in codice rosso.Un operaio di 57 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto in un'azienda di Cambiago (hinterland est di Milano).

