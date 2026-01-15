Grattacielo per il Comune l’emergenza sta per finire

Il Comune ha annunciato che l’emergenza legata al grattacielo sta per concludersi. Secondo le dichiarazioni di Anna Zonari, capogruppo de La Comune, la situazione, pur complessa, era prevedibile. Questa nota offre un aggiornamento sulle recenti evoluzioni e sulla fase di risoluzione in corso, evidenziando l’importanza di un intervento coordinato e tempestivo per garantire la sicurezza e la stabilità dell’edificio.

"Quello che sta emergendo in queste ore era, purtroppo, facilmente prevedibile". Inizia così la nota di Anna Zonari, capogruppo de La Comune, sul caso grattacielo. "Apprendiamo – dice – che il tavolo della Prefettura ha deciso che il Palapalestre, allestito per la prima accoglienza, verrà chiuso entro il 18 gennaio. Formalmente è la fine della fase di emergenza. Ma sostanzialmente il messaggio rischia di essere un altro: l'emergenza pubblica finisce qui, da ora diventa un problema individuale". I tempi di rientro "non sono certi, e tutto lascia pensare che possano essere molto più lunghi dei 30 giorni stimati nell'ordinanza dell'11 gennaio", anche perché lo scenario "si sta allargando" con "pesanti interrogativi anche sulla A e sull'intero complesso, che comprende anche la torre C di 10 piani".

