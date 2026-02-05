Grand Slam di Judo tutto pronto a Parigi per le gare | 13 Azzurri sui tatami francesi

Questa settimana Parigi ospita il primo Grand Slam di judo del 2026. Gli atleti italiani sono arrivati e si preparano a scendere sui tatami dell’AccorArena di Bercy, pronti a sfidarsi. In tutto, sono 13 i judoka azzurri in gara, sei donne e sette uomini. La competizione si svolge il 7 e l’8 febbraio e mette in palio punti importanti per la stagione.

Parigi – E’ tutto pronto a Parigi per il primo Grand Slam della stagione 2026. Gli Azzurri saranno protagonisti dal 7 all’8 febbraio all’AccorArena di Bercy con una squadra di 13 atleti (sei donne e sette uomini). I convocati italiani, le dichiarazioni e il programma – Fonte Fijlkamfijlkam.it. La nazionale italiana si presenterà con 13 atleti, parte dell’élite del judo nazionale: Francesca Milani (GS Fiamme Oro) e Assunta Scutto (GS Fiamme Gialle) nei -48 kg, Odette Giuffrida (GS Esercito) e Kenya Perna (GS Fiamme Gialle) nei -52 kg, Carlotta Avanzato (GS Fiamme Oro), Irene Pedrotti (GS Fiamme Azzurre) nei -70 kg, Alice Bellandi (GS Fiamme Gialle) nei -78 kg, Andrea Carlino (GS Esercito) nei -60 kg, Valerio Accogli (GS Carabinieri) nei -66 kg, Manuel Lombardo (GS Esercito) e Giovanni Esposito (GS Fiamme Gialle) -73 kg, Tiziano Falcone (GS Fiamme Gialle) nei -90 kg e Gennaro Pirelli nei -100 kg.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Il Grand Slam di Parigi del 2026 segna l’inizio ufficiale del World Tour di judo, ospitato dall’Accor Arena di Bercy dal 7 all’8 febbraio.

