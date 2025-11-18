Judo 10 azzurri iscritti al Grand Slam di Tokyo | torna Fabio Basile dopo quasi due anni!

La lunga stagione del judo internazionale di primo livello sta per volgere al termine, ma il calendario propone ancora due appuntamenti di grande prestigio che chiuderanno ufficialmente il World Tour 2025. Dal 28 al 30 novembre andrà in scena il Grand Slam di Abu Dhabi, mentre nel weekend successivo ci si trasferirà in Giappone per il mitico Grand Slam di Tokyo (6-7 dicembre). La presenza di quattro giapponesi in ogni categoria di peso aumenta a dismisura il livello della manifestazione, che rappresenta uno degli eventi clou del panorama judoistico globale. In attesa della chiusura definitiva delle iscrizioni, l’Italia può contare attualmente su 10 atleti che figurano nell’elenco dei partecipanti all’ultimo Slam della stagione post-olimpica. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Judo, 10 azzurri iscritti al Grand Slam di Tokyo: torna Fabio Basile dopo quasi due anni!

