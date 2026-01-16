Judo l’Italia mette nel mirino il Grand Slam di Parigi Debutto stagionale per le stelle azzurre

Il Grand Slam di Parigi del 2026 segna l’inizio ufficiale del World Tour di judo, ospitato dall’Accor Arena di Bercy dal 7 all’8 febbraio. La competizione rappresenta un momento importante per le stelle azzurre, che si preparano a confrontarsi con i migliori judoka internazionali in un appuntamento di rilievo nel calendario mondiale.

Sarà il Grand Slam di Parigi ad aprire ufficialmente il World Tour di judo nel 2026, con la capitale francese che ospiterà uno dei tornei più prestigiosi del panorama internazionale sui tatami dell’Accor Arena di Bercy da sabato 7 a domenica 8 febbraio. La chiusura delle iscrizioni è prevista tra una settimana (il 23 gennaio), ma ad oggi sono già quasi 500 gli atleti presenti nell’entry list della manifestazione parigina. Tra questi figurano anche 13 judoka italiani, che dovrebbero dunque effettuare il debutto stagionale proprio a Parigi in attesa di mettere nel mirino gli appuntamenti principali dell’anno come i Campionati d’Europa (16-19 aprile a Tbilisi) e soprattutto i Mondiali (4-11 ottobre) che assegneranno già punti importanti per il ranking olimpico verso Los Angeles 2028 (il periodo di qualificazione comincerà a giugno). 🔗 Leggi su Oasport.it

