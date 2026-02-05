Granate inesplose oggi la bonifica Evacuazione nel raggio di 100 metri
Questa mattina a Copparo è iniziata la bonifica di alcune granate inesplose trovate sul territorio. Per sicurezza, le autorità hanno evacuato un raggio di 100 metri intorno al sito. L’intervento viene condotto dall’8° Reggimento Guastatori Paracadutisti “Folgore” di Legnago, che sta lavorando per neutralizzare le mine senza rischi per la popolazione.
A Copparo, nella giornata di oggi, verrà effettuata un’operazione di bonifica bellica. Per consentire lo svolgimento in piena sicurezza dell’intervento ad opera dell’ 8° Reggimento Guastatori Paracadutisti “Folgore” di Legnago, è stata predisposta un’ ordinanza a tutela della pubblica incolumità. Lo scorso 10 gennaio, presso un’abitazione privata in via Naviglio n° 13, sono state rinvenute e segnalate tre granate d’artiglieria e nove granate d’artiglieria contraereo inesplose. A seguito di ciò, i carabinieri della Compagnia di Copparo hanno inviato una nota alla Prefettura di Ferrara in cui si chiedeva l’intervento dei competenti artificieri per la bonifica di proiettili di artiglieria inesplosi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
