Trovate 12 granate inesplose in un' abitazione privata arrivano gli artificieri | scatta la bonifica

Questa mattina a Copparo, un’abitazione privata è stata trovata con 12 granate inesplose. Sul posto sono intervenuti gli artificieri dell’ottavo Reggimento Guastatori Paracadutisti Folgore di Legnago, che stanno effettuando la bonifica. La zona è stata messa in sicurezza per permettere il lavoro senza rischi. L’intervento proseguirà durante la giornata, mentre i residenti sono stati invitati a restare lontano dalla zona interessata.

A Copparo, nella giornata di giovedì 5, verrà effettuata un’operazione di bonifica bellica. Per consentire lo svolgimento in piena sicurezza dell’intervento ad opera dell’ottavo Reggimento Guastatori Paracadutisti Folgore di Legnago, è stata predisposta un’ordinanza a tutela della pubblica.🔗 Leggi su Ferraratoday.itImmagine generica

