Trovate 12 granate inesplose in un' abitazione privata arrivano gli artificieri | scatta la bonifica

Questa mattina a Copparo, un’abitazione privata è stata trovata con 12 granate inesplose. Sul posto sono intervenuti gli artificieri dell’ottavo Reggimento Guastatori Paracadutisti Folgore di Legnago, che stanno effettuando la bonifica. La zona è stata messa in sicurezza per permettere il lavoro senza rischi. L’intervento proseguirà durante la giornata, mentre i residenti sono stati invitati a restare lontano dalla zona interessata.

