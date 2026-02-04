Gran galà Le maschere | parata di artisti e capolavori dedicata al Carnevale

Lunedì sera a Lecce si è tenuto il gran galà “Le maschere”, una serata dedicata ai costumi e alle maschere che hanno segnato il Carnevale nel tempo. La scena si è riempita di artisti e capolavori, con una parata che ha attraversato diverse epoche e stili. La serata ha avuto un ritmo vivace, tra musica, danza e tanta attenzione ai dettagli delle maschere tradizionali italiane ed europee. Un’occasione per riscoprire le radici di una tradizione antica che ancora oggi aff

LECCE - Un suggestivo viaggio alla ricerca di ciò che la ricca tradizione italiana ed europea della maschera, risalente alla notte dei tempi, ha seminato nel campo fecondo del balletto, in specie a cavallo fra Ottocento e Novecento. Un viaggio sulle tracce di pregiati pezzi di repertorio e nuove.🔗 Leggi su Lecceprima.it Approfondimenti su Gran Gala Le Maschere Torna il Gran Carnevale di Ancona, sfilata e concorso a premi per le maschere più belle: al via le iscrizioni Il Gran Carnevale di Ancona torna anche quest'anno, con la tradizionale sfilata e il concorso a premi per le maschere più creative. Dalla parata in piazza al gran ballo a Palazzo Vecchio: il programma del Carnevale 2026 di Firenze Il Carnevale di Firenze 2026 si svolgerà nelle giornate di sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio, segnando la quarta edizione della manifestazione. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Gran Gala Le Maschere Argomenti discussi: Il Carnevale della magia: Ronciglione si veste di festa tra colori, maschere e carri | FOTO; Lucca in Maschera: domenica 8 febbraio il grande spettacolo del Carnevale di Viareggio; Carnevale 2026 a Roma e dintorni: tutti gli eventi in programma; Borghi in Maschera in Piemonte, prende vita il Carnevale più grande d’Italia. Ecco il Gran Galà alle Muse: sul palco le stelle della danzaE’ tempo di ‘Gran Galà’ al Teatro delle Muse. E’ qui che domenica (ore 21) la Fondazione regionale Arte nella Danza – Città di Ancona propone il suo evento più atteso dell’anno, quello che vede come ... ilrestodelcarlino.it Gran Galà del calcio 2025: l'evento e le premiazioni in direttaAllo Spazio Antologico - East End Studios di Milano va in scena il Gran Galà del calcio 2025, evento organizzato dall'Associazione Italiana Calciatori per premiare i migliori giocatori, club, ... sportmediaset.mediaset.it Gran Galà del Calcio Lariano 2026 Nel corso del Gran Galà del Calcio Lariano, Lariosport ha premiato le nostre ragazze per la vittoria della Coppa, un traguardo che racconta lavoro, sacrificio e identità. Grazie per l’attenzione e per aver celebrato un succ - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.