Gran galà Le maschere | parata di artisti e capolavori dedicata al Carnevale

Da lecceprima.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì sera a Lecce si è tenuto il gran galà “Le maschere”, una serata dedicata ai costumi e alle maschere che hanno segnato il Carnevale nel tempo. La scena si è riempita di artisti e capolavori, con una parata che ha attraversato diverse epoche e stili. La serata ha avuto un ritmo vivace, tra musica, danza e tanta attenzione ai dettagli delle maschere tradizionali italiane ed europee. Un’occasione per riscoprire le radici di una tradizione antica che ancora oggi aff

LECCE - Un suggestivo viaggio alla ricerca di ciò che la ricca tradizione italiana ed europea della maschera, risalente alla notte dei tempi, ha seminato nel campo fecondo del balletto, in specie a cavallo fra Ottocento e Novecento. Un viaggio sulle tracce di pregiati pezzi di repertorio e nuove.🔗 Leggi su Lecceprima.itImmagine generica

