Percorsi abilitanti e GPS 2026 | chi potrà inserirsi con riserva? Pillole di Question Time

Orizzontescuola.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel question time del 26 novembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto dell’Anief, è stata esaminata una questione rilevante per molti docenti coinvolti nei percorsi del PNRR. Il tema centrale ha riguardato la possibilità di inserire l’abilitazione con riserva nelle GPS. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

