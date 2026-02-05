Il Consiglio dei ministri approva il nuovo pacchetto sicurezza e il decreto sul Ponte

Questa mattina il governo ha dato il via libera al nuovo pacchetto sicurezza. Il Consiglio dei ministri ha approvato sia il decreto legge che il disegno di legge, segnando un passo deciso sulle questioni legate alla sicurezza nel paese. La scelta arriva in un momento di tensioni e dibattiti intensi su questi temi.

Il Consiglio dei ministri ha approvato il pacchetto sicurezza: via libera al decreto legge e al disegno di legge. Sì dalla riunione anche al decreto legge sul Ponte sullo Stretto. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Il Consiglio dei ministri approva il nuovo pacchetto sicurezza e il decreto sul Ponte Approfondimenti su Consiglio Ministri Il Consiglio dei ministri approva il decreto sul Ponte Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto legge sul Ponte sullo Stretto di Messina. Consiglio dei Ministri approva il decreto Milleproroghe Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto Milleproroghe, un provvedimento omnibus composto da 16 articoli. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Consiglio Ministri Argomenti discussi: Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 157; Consiglio dei Ministri n. 158 - ANCE; Consiglio dei Ministri n. 158; Ciclone Harry, il Consiglio dei Ministri dichiara lo stato di emergenza nazionale. Decreto sul Ponte, il testo approvato dal Consiglio dei ministriVia libera del Consiglio dei ministri al decreto Infrastutture del Mit per superare, tra l'altro, i rilievi della Corte dei Conti sul Ponte sullo Stretto di Messina. Lo si apprende mentre la riunione ... italiaoggi.it Decreto ponte, luce verde dal Consiglio dei ministri. Le modifiche del governo per convincere la Corte dei ContiDopo un confronto con il Colle al Cdm si è rivisto l'impianto delle disposizioni. Via lo scudo sulla responsabilità contabile, più compiti sul ministero di Porta Pia che dovrà rivedere il piano econom ... open.online Il Consiglio dei ministri è convocato per le 16.10 a Palazzo Chigi. In esame il pacchetto sicurezza e il decreto sul Ponte. Sul tavolo anche il dlgs sulla trasparenza retributiva #ANSA facebook Il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 158 x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.