Google supera i 400 miliardi di introiti annui per la prima volta

Alphabet, la società madre di Google, ha appena annunciato che nel 2025 ha superato i 400 miliardi di dollari di ricavi in un anno. È il primo volta che raggiunge questa cifra e rappresenta un risultato senza precedenti per l’azienda.

Alphabet, compagnia madre di Google, ha archiviato l'anno fiscale 2025 con un risultato storico, superando per la prima volta la soglia dei 400 miliardi di dollari di ricavi annui. I dati emersi dall'ultima trimestrale evidenziano una crescita del 15% su base annua, un incremento sostenuto in larga parte dal consolidamento del comparto Cloud.

