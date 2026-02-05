Google supera i 400 miliardi di introiti annui per la prima volta

Alphabet, la società madre di Google, ha appena annunciato che nel 2025 ha superato i 400 miliardi di dollari di ricavi in un anno. È il primo volta che raggiunge questa cifra e rappresenta un risultato senza precedenti per l’azienda.

(Adnkronos) – Alphabet, compagnia madre di Google, ha archiviato l'anno fiscale 2025 con un risultato storico, superando per la prima volta la soglia dei 400 miliardi di dollari di ricavi annui. I dati emersi dall'ultima trimestrale evidenziano una crescita del 15% su base annua, un incremento sostenuto in larga parte dal consolidamento del comparto Cloud.🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

