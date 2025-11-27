Proietti Ismea | La ‘Dop Economy’ resiliente per prima volta superati 20 miliardi di valore e 12 miliardi di export

(Adnkronos) – I risultati principali del XXIII Rapporto Ismea- Quaivita "sono due: "superiamo finalmente i 20 miliardi di valore complessivo e superiamo i 12 miliardi di esportazione, un dato particolarmente significativo perché realizzato nel 2024 che è stato l'anno della tempesta perfetta tra dazi guerre e instabilità anche dei cambi del dollaro. Malgrado questo la . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com