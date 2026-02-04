Pixel 10a lavanda render trapelati svelano il colore google

Il nuovo Pixel 10a si fa vedere in alcune immagini leaked, mostrando per la prima volta il colore lavanda. Le foto rivelano dettagli che finora erano rimasti nascosti, e confermano le anticipazioni sulla scelta di un tono delicato e moderno. Il telefono sta attirando l’attenzione degli appassionati, che aspettano di scoprire se questa versione sarà anche più performante.

il pixel 10a continua a emergere attraverso una serie di immagini leak, offrendo una prima visione della colorazione lavender. le foto trapelate indicano una tonalità più chiara rispetto all’ indigo presente sul pixel 10, proponendo una sfumatura purple-blue che ricorda una fusione tra due colori familiari. i render del pixel 10a lavender sembrano un incrocio tra iris e indigo. le immagini trapelate mostrano una tonalità che può essere interpretata come lavender, ma il nome non è sempre presente sulle didascalie. le foto sono state diffuse da fonti come evan blass su x, senza una designazione cromatica ufficiale. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com © Mondoandroid.com - Pixel 10a lavanda render trapelati svelano il colore google Approfondimenti su Pixel 10a Google pixel 10a render ufficiali mostrano il modello obsidian Quattro immagini ufficiali del Google Pixel 10a mostrano il modello in versione Obsidian. Google pixel 10a si svela in anteprima in blu Il nuovo Google Pixel 10a si mostra in anteprima in colore blu. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Pixel 10a Argomenti discussi: Google Pixel Buds 2a, non vi piacciono i colori? In arrivo due nuove tonalità. Nuove immagini ci mostrano Google Pixel 10a in tre colorazioniSpuntano nuove immagini che ritraggono il presunto Google Pixel 10a in tre colorazioni, rosa, azzurro e nero. Vi piacciono? tuttoandroid.net Google Pixel 10a si mostra nei primi render: design e specificheEmergono nuove immagini render e dettagli sul Google Pixel 10a, il prossimo smartphone di fascia media di Google, atteso per la primavera 2026. Secondo i leak, il design sarà molto simile al modello p ... evosmart.it Esterel è un respiro profondo nel cuore del Sud della Francia, un viaggio lento tra campi di lavanda accarezzati dal sole e brezze leggere che scendono dalle colline rosse dell’entroterra mediterraneo. Si apre con la freschezza balsamica dell’eucalipto, limpid - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.