Il nuovo Google Pixel 10a si mostra in anteprima in colore blu. Sono state diffuse alcune immagini di marketing che rivelano il design del telefono, ancora avvolto nel mistero fino a poco fa. La presentazione ufficiale potrebbe arrivare presto, ma intanto i dettagli trapelati fanno crescere l’interesse degli appassionati.

pixel 10a è al centro dell’attenzione con nuove immagini di marketing che mostrano il dispositivo in anteprima. l’insieme rivela otto scatti che espongono diverse angolazioni, una tonalità blu dominante e un design che richiama da vicino il modello precedente. in alcune foto si nota l’esatta presenza di funzioni software come Gemini Live e Call Assist, suggerendo un pacchetto di servizi già pronto al lancio. Un confronto visivo con rendering precedenti indica che non è previsto un evidente snellimento delle cornici, mantenendo una linea estetica simile al pixel 9a. pixel 10a: nuove immagini di marketing trapelate. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Google pixel 10a si svela in anteprima in blu

Approfondimenti su Google Pixel

Quattro immagini ufficiali del Google Pixel 10a mostrano il modello in versione Obsidian.

#Pixel-10a contro-Pixel-8a || Due anni dopo il lancio, il confronto tra il Google Pixel 10a e il Pixel 8a mostra le differenze più evidenti.

Google Pixel 10A Design & Features

Ultime notizie su Google Pixel

Argomenti discussi: Google Pixel 9A dopo quasi un anno è il miglior smartphone di fascia media?; Voci su Google Pixel 10A: tutto ciò che sappiamo finora; Pixel 10a confronto: differenze reali con Pixel 9a e Pixel 10; Le cuffie wireless Google Pixel Buds 2a in arrivo in due nuove colorazioni.

