FC 26 Aggiornamento 2x 86+ | Il modo più veloce per puntare alle Stelle del Futuro

Se hai bisogno di rating alto per completare le pesanti SBC di Del Piero o Upamecano, o se stai cercando di trovare una delle Stelle del Futuro attualmente nei pacchetti, questo aggiornamento è esattamente ciò che ti serve. Con una spesa minima, hai la garanzia di ottenere due giocatori con valutazione 86 o superiore. Dettagli della Sfida. Ripetibilità: Puoi completarla 3 volte (si riattiva ogni 24 ore).. Scadenza: 7 giorni circa.. Premio: 1 pacchetto con 2 giocatori Oro Rari valutati 86+ (non scambiabili).. Requisiti della Rosa. La sfida è decisamente economica, richiedendo una valutazione complessiva molto bassa, ma occhio alla richiesta del giocatore della settimana. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

