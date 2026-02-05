Il Milan si gode le prime prestazioni di Rabiot, che sta già facendo la differenza a centrocampo. Il francese, arrivato dall’Olympique Marsiglia, ha mostrato di avere qualità e leadership, contribuendo con gol, assist e giocate che fanno la differenza. I tifosi sono soddisfatti: ora il gioiello francese si trova nel cuore della squadra.

Rabiot, in questa stagione, sta trovando grande continuità nei numeri e nelle prestazioni. Decide le partite con gol e assist, mette in mostra giocate di alta scuola e fa divertire i tifosi del Milan. Probabilmente in pochi prevedevano un impatto così forte nella squadra rossonera, ma è innegabile come l'ex PSG e Juventus - in soli cinque mesi - sia diventato subito un punto di riferimento per il gruppo Milan. Finora, in 19 partite tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, Rabiot ha già segnato 4 gol (uno al Torino, due al Como, uno martedì sera al Bologna) e fornito 5 assist (contro Udinese, Verona, Cagliari, Como e Bologna). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Gol, assist, giocate, leadership: nel Milan brilla Rabiot. E Allegri ha avuto ancora ragione

Approfondimenti su Rabiot Milan

Adrien Rabiot ha mantenuto alta la sua stagione con il Milan.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Rabiot Milan

Argomenti discussi: Quando DiDo ride, l’Ambrì Piotta ci crede; Gol, assist e parole da leader, Rabiot scuote il Milan dopo il 3-0 al Bologna: Era semplicissima, ci accontentiamo a volte; LIVE! Strefezza: Spero di fare tanti gol e assist. Giocare domenica? Io sono pronto; Rabiot leader a 360 gradi: il gesto con Nkunku dopo il gol di Loftus.

Milan, classifica gol e assist: Rabiot raggiunge Leao, il primo posto non cambiaLa classifica interna al Milan di chi ha inciso di più con gol e assist: con la rete al Bologna, Rabiot ha raggiunto Leao ... milanlive.it

Gol, assist e giocate. Berardi sempre decisivoCon lui in campo il Sassuolo cambia regolarmente la propria marcia. Con la doppietta di Bergamo, a segno 4 volte in 9 gare, tre i passaggi decisivi. Quell’etichetta di ‘bandiera’ che, in un calcio ... ilrestodelcarlino.it

Dopo i 5 gol e 3 assist stagionali con l'U23, ieri sera per Kamate è arrivata la gioia dell'esordio assoluto con l'Inter nel match di Coppa Italia contro il Torino Titolare sull'out di destra nel 3-5-2 di mister Chivu, Kamate ha impreziosito la sua prestazione con il g facebook

Serata da gol e assist per Rabiot, arriva la terza rete dei #BolognaMilan 0-3 x.com