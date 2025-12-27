Milan Allegri prima del Verona | Saelemaekers ha potenzialità importanti per crescere ancora Su Rabiot…
Il tecnico del Diavolo Massimiliano Allegri ha parlato a Milanello prima della partita tra Milan e Verona in conferenza stampa. Le parole su Saelemaekers e Rabiot, giocatori fondamentali per i rossoneri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Rabiot senza filtri: «Alla Juve anni importanti per la mia carriera. Oggi hanno qualità ma non ancora l’alchimia da scudetto. Allegri mi ha voluto al Milan»
Leggi anche: Infortunio Leao, ancora guai per il Milan. L’annuncio di Allegri prima del Verona
Milan, Leao non al 100% e a rischio panchina: le scelte di Allegri in attacco col Verona; Il Milan riallunga la rosa: Allegri recupera tutti, ma non Gabbia; Milan-Verona, quattro i precedenti tra Allegri e Zanetti: tutti i numeri; Milan, buone notizie per Allegri su Leao. Le condizioni di Gabbia in vista del Verona.
Milan – Verona, Allegri conferma l’assenza del big: “Domani non ci sarà”, poi su Fullkrug - Le parole del tecnico rossonero alla vigilia del match contro il Verona, tra assenze pesanti e attenzione chiesta ai suoi uomini. spaziomilan.it
Milan, Allegri: “Leao non ci sarà. Ci mancava uno con le caratteristiche di Fullkrug” - Verona, diciassettesima giornata di Serie A: le dichiarazioni dell'allenatore rossonero ... gianlucadimarzio.com
Milan, Allegri: Fullkrug ha già un problema, Nkunku resta un mistero, Leao è out. La risposta a Capello - Conferenza stampa di Allegri che si prepara alla sfida casalinga contro l'Hellas Verona. sport.virgilio.it
Allegri ha potuto schierare l'attacco titolare del Milan per soli 95 minuti in stagione x.com
Non arrivano buone notizie per il Milan, Allegri annuncia che Leão non ci sarà contro il Verona: “Non voglio convocare giocatori a mezzo servizio”. L’assenza di Rafa sarà decisiva - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.