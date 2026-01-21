Coppa del Mondo sci a Spindleruv Mly senza Goggia e Brignone | le azzurre in gara

La tappa di Spindleruv Mlýn della Coppa del Mondo di sci alpino si svolge senza le atlete italiane Sofia Goggia e Federica Brignone. Nel weekend, si disputeranno un gigante e uno slalom, con otto azzurre al via tra porte larghe e pali stretti. L’evento rappresenta un momento importante della stagione, con l’obiettivo di mantenere alta la competitività e la presenza italiana nelle discipline tecniche e veloci.

Nel weekend in Repubblica Ceca ottavo gigante e settimo slalom stagionale: assenti Sofia Goggia e Federica Brignone, ma otto azzurre al via tra porte larghe e pali stretti La Coppa del Mondo femminile di sci alpino fa tappa in Repubblica Ceca, a Špindleruv Mlýn, per l'ottavo appuntamento stagionale tra le porte larghe e i pali stretti. Il programma prevede il gigante di sabato 24 gennaio e lo slalom di domenica 25 gennaio, entrambi con ampia copertura televisiva su Rai ed Eurosport.

