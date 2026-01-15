Rimpatri più facili stretta anti-maranza tutela per gli agenti | in arrivo il nuovo pacchetto sicurezza

Il nuovo pacchetto sicurezza introduce misure volte a semplificare i rimpatri, rafforzare la lotta alle baby gang e proteggere le forze dell’ordine. Con pene più severe e norme più stringenti, si mira a garantire un intervento più efficace e un contesto più sicuro per cittadini e operatori. Queste modifiche rappresentano un passo importante nel quadro delle politiche di sicurezza e ordine pubblico.

Pene più severe contro le baby gang, regole più stringenti sui rimpatri, maggiore tutela delle forze dell'ordine. Palazzo Chigi stringe le maglie e prepara un nuovo pacchetto sicurezza, diventato strategico dopo l'ultima ondata di violenza nelle città. Non ultimo il doppio pestaggio alla stazione Termini di Roma a opera di una gang nordafricana. Il governo ha pronto un nuovo intervento legislativo (un decreto e un disegno di legge), che sarà sul tavolo di uno dei prossimi Consigli dei ministri. La conferma è arrivata dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi durante il question time a Montecitorio.

