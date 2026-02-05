Questa mattina a Torino si sono concluse le tensioni legate agli scontri di sabato scorso durante il corteo pro Askatasuna. I tre antagonisti coinvolti sono stati rilasciati, mentre la polizia ha continuato le indagini. Salvini ha commentato duramente, definendo l’episodio “vergognoso”. La vicenda, che ha diviso ancora di più il dibattito politico, ora si sposta sul fronte giudiziario, con il centrodestra che chiede risposte rapide e ferme.

Lo scontro politico che da giorni accompagna, fuori e dentro le aule parlamentari, quanto avvenuto sabato scorso a Torino, con scene di guerriglia in occasione del corteo pro Askatasuna, trova un nuovo fronte, quello giudiziario che fa subito scattare la protesta del centrodestra. Ieri, mentre il ministro dell’Interno svolgeva le comunicazioni al Senato e svaniva definitivamente ogni possibilità di una risoluzione unitaria e bipartisan sulla sicurezza, è giunta, dopo l’udienza di convalida, la decisione del gip di Torino di scarcerare, con obbligo di firma, due dei tre arrestati, anche se per tutti e tre restano "gravi indizi" a carico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Gli scontri a Torino. Liberi i tre antagonisti. Salvini: "Vergognoso"

