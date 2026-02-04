Scontri a Torino domiciliari al presunto aggressore dell' agente Due liberi con obbligo di firma Salvini | Vergogna

La notizia sta facendo il giro della città. Angelo Simionato, 22 anni di Grosseto, è stato messo agli arresti domiciliari dopo le violenze a Torino, dove si sono verificati scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. L’uomo, fermato dalla Digos, è accusato di aver partecipato agli scontri. Nel frattempo, due persone sono state lasciate libere con l’obbligo di firma. Matteo Salvini ha commentato la vicenda, definendola «vergogna».

È stato disposto il regime degli arresti domiciliari per Angelo Simionato, 22 anni, residente in provincia di Grosseto, fermato dalla Digos con l’accusa di aver partecipato all’aggressione a un agente di polizia avvenuta a Torino lo scorso 31 gennaio, al termine del corteo a sostegno di Askatasuna. Il provvedimento è stato deciso da un giudice per le indagini preliminari del tribunale, al termine dell’udienza di convalida, nel corso della quale il giovane ha reso spontanee dichiarazioni. Dal provvedimento emerge che, pur non disponendo di un quadro definitivo, il gip ha ritenuto sussistenti elementi indiziari a carico del 22enne in relazione ai fatti contestati. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Scontri a Torino, domiciliari al presunto aggressore dell'agente. Due liberi con obbligo di firma. Salvini: «Vergogna» Approfondimenti su Torino Scontri Scontri a Torino, domiciliari al presunto aggressore dell'agente. Due liberi con obbligo di firma La polizia ha disposto gli arresti domiciliari per Angelo Simionato, 22 anni, residente in provincia di Grosseto. Scontri a Torino, arresti domiciliari per aggressore dell'agente. Liberi con obbligo di firma due dei tre arrestati La polizia ha arrestato tre persone dopo gli scontri di Torino. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Scontri a Torino, domiciliari al presunto aggressore dell'agente. Due liberi con obbligo di firma Ultime notizie su Torino Scontri Argomenti discussi: Askatasuna in corteo: Siamo in 50 mila. Poi partono gli scontri; Le reazioni e i commenti del mondo politico al ferimento dell'agente pescarese negli scontri di Torino; Tre arrestati per gli scontri di Torino: c'è anche uno dei violenti che hanno pestato il poliziotto a terra. I NOMI; Scontri in Corso Regina: fumogeni, molotov e la bufera politica sulla presenza di Avs. Torino, due scarcerati e uno ai domiciliari dopo le violenze. Il centrodestra insorge: VergognaÈ stato messo agli arresti domiciliari Angelo Simionato, il 22 enne originario della provincia di Grosseto arrestato perché sospettato ... iltempo.it Scarcerati due arrestati dopo gli scontri di Torino, ai domiciliari il 22enne accusato dell’aggressione al poliziottoDue manifestanti scarcerati con obbligo di firma dopo gli scontri di Torino per Askatasuna. Resta detenuto il 22enne accusato dell'aggressione all'agente ... ilfattoquotidiano.it La stretta sulla sicurezza dopo gli scontri di Torino. A Niscemi la frana è ancora in movimento. Ne parliamo a ReStart con @Capezzone @mariacuffaro @fdragoni #MonicaGiandotti @LuigiGabri59695 @PecoraroScanio #ReStart con @AnnalisaBruchi: 09:45 x.com La stretta sulla sicurezza dopo gli scontri di Torino, con l’informativa alla Camera del ministro dell’Interno Piantedosi. Intanto il governo sta lavorando al nuovo pacchetto che verrà varato nel Consiglio dei ministri di giovedì, prima dell’inizio delle Olimpiadi Mila - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.