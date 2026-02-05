Gli italiani che producono le tute per le Olimpiadi di Milano Cortina | tutto quello che non sapevate sulla famiglia Colmar

Gli italiani che producono le tute per le Olimpiadi di Milano Cortina sono una famiglia di Monza. La famiglia Colombo, proprietaria del marchio Colmar, ha iniziato tutto nel 1923, seduti in un bar. Quel giorno, Mario Colombo e alcuni amici hanno scritto sulle sigarette alcune idee per un nuovo progetto. Oggi, quella stessa famiglia si occupa di vestire atleti e addetti ai lavori, portando avanti un’azienda che ha fatto la storia dell’abbigliamento sportivo in Italia.

