Hockey ghiaccio occasione unica per l’Italia maschile alle Olimpiadi L’obiettivo è non sfigurare

L’Italia maschile di hockey su ghiaccio si prepara alla sua prima grande occasione alle Olimpiadi. I giocatori sanno che non sarà facile, ma vogliono dimostrare di poter competere. Per loro, il vero obiettivo è non sfigurare, anche se sono i padroni di casa. La squadra è concentrata e si allena duro, consapevole che questa potrebbe essere una delle poche chance di fare bene in questa manifestazione. L’atmosfera tra i giocatori è carica di speranza e determinazione.

“Siamo ai Giochi in qualità di paese ospitante, va bene. Ma quando entreremo in pista dovremo dimenticarci di questo, ognuno di noi vuole di più che la semplice presenza. L’hockey, e lo insegna la storia, è uno sport divertente anche perché sa offrire sorprese. Noi proveremo a dare il massimo in ogni sfida, poi vedremo cosa succederà”, parole e musica di Jason Seed uno dei componenti della nazionale italiana alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Il messaggio racchiude lo spirito del Blue Team allenato da Jukka Jalonen: è una “Mission Impossible”, ma nessuno vuole vestire i panni della vittima sacrificale, anzi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Hockey ghiaccio, occasione unica per l’Italia maschile alle Olimpiadi. L’obiettivo è non sfigurare Approfondimenti su Olimpiadi Hockey Quando gioca l’Italia nell’hockey ghiaccio maschile alle Olimpiadi 2026? Orari, calendario partite, tv La nazionale italiana di hockey su ghiaccio si prepara a scendere in campo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Hockey ghiaccio femminile, l’Italia sarà la sorpresa delle Olimpiadi? Attenzione alle azzurre L'hockey su ghiaccio femminile in Italia sta vivendo un momento di crescita, con la nazionale che si prepara alle Olimpiadi. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Hockey su ghiaccio: Alleghe e Cortina per Coppa Italia e scudetto Ultime notizie su Olimpiadi Hockey Argomenti discussi: Milano-Cortina 2026, quali sono le location delle Olimpiadi: tutti gli impianti e i luoghi dei giochi; Da Cortina ai Kyiv: per Alberto Colli una nuova sfida nella Serie A lettone con i Capitals; Tommaso De Luca alle Olimpiadi di Milano-Cortina: Ora è tutto nelle mie mani; Gli studenti del Cicerone di Sala Consilina tra gli spettatori delle gare di Milano Cortina 2026. Hockey ghiaccio, occasione unica per l’Italia maschile alle Olimpiadi. L’obiettivo è non sfigurareSiamo ai Giochi in qualità di paese ospitante, va bene. Ma quando entreremo in pista dovremo dimenticarci di questo, ognuno di noi vuole di più che la ... oasport.it Hockey su ghiaccio: l'Italia vince il 4 Nazioni a BudapestLa nazionale italiana di hockey su ghiaccio si aggiudica per il terzo anno consecutivo il 4 Nazioni di Budapest. Nella seconda giornata di gioco del torneo gli azzurri superano per 4 a 2 i padroni di ... ansa.it “Se la Cina raggiungerà un accordo con il Canada ne prenderà il controllo. E la prima cosa che faranno sarà porre fine all'hockey su ghiaccio”. Parole dure, parole dure di un uomo davvero strano. x.com SV Kaltern rothoblaas. . Intervista a Edgar De Toni, attaccante del Alleghe Hockey , dopo la partita di giovedi 29 gennaio contro Caldaro. Risultato 4:1 per Caldaro. Italia.Hockey FISG - Federazione Italiana Sport del Ghiaccio AIHG - Associazione Italiana Hock - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.