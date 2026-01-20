Hockey ghiaccio Jalonen verso le Olimpiadi | Vogliamo fare giocare tutti sarà importante avere continuità

Martedì 20 gennaio, Jukka Jalonen ha annunciato ufficialmente la rosa della squadra italiana di hockey su ghiaccio per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L’obiettivo è garantire continuità e coinvolgere tutti i giocatori, sottolineando l’importanza di un approccio equilibrato e preparato. Una scelta che riflette ambizione e competenza, fondamentali per affrontare al meglio la competizione internazionale.

Ambizione, competenza, voglia di fare bene. Nella tarda mattinata di oggi, martedì 20 gennaio, Jukka Jalonen ha ufficializzato la rosa della squadra italiana maschile di hockey su ghiaccio che prenderà parte alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Un evento particolare per l'allenatore finlandese che, ricordiamo, tornerà alla competizione olimpica da Campione in carica dopo aver portato la sua Finlandia all'oro nell'ultima edizione di Pechino 2022. L'head coach è consapevole dell'enorme valore dei Giochi, quest'anno impreziositi anche dal ritorno dei giocatori in forza alla NHL, assenti da ben dodici anni.

