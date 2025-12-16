Liberi di predicare odio Capezzone | così pezzi della magistratura giocano col fuoco

L'espulsione dell'imam Mohamed Shahin da Torino e la successiva decisione dei giudici di rimandarlo libero innescano un acceso dibattito sulla gestione dell'immigrazione e la sicurezza. In questo articolo, il direttore Daniele Capezzone analizza le implicazioni di questa vicenda e il ruolo di alcune componenti della magistratura nel delicato equilibrio tra libertà e tutela della collettività.

© Iltempo.it - Liberi di predicare odio, Capezzone: così pezzi della magistratura giocano col fuoco Quali sono le reali implicazioni del caso dell'imam di Torino Mohamed Shahin espulso dal governo ma rimesso a piede libero dai giudici? Il punto con il direttore Daniele Capezzone. Iltempo.it Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Sapevo come sarebbe andata, e infatti l'imam accusato di predicare odio e fomentare l'islamismo è stato liberato dai giudici. Cosa dovrebbe fare un governo che veda ogni iniziativa di controllo della sicurezza costantemente frustrata e disapplicata da una part - facebook.com facebook

