Un uomo di 47 anni ha aggredito la moglie di 42 anni a Carmignano, in provincia di Prato, colpendola con un coltello alla schiena. Si tratta della seconda aggressione in pochi mesi. La donna è attualmente ricoverata in ospedale, mentre le forze dell'ordine stanno accertando la dinamica dell’incidente. La vicenda evidenzia una situazione di tensione che richiede interventi e approfondimenti.

Prato, 23 gennaio 2026 – Un uomo italiano di 47 anni ha accoltellato la moglie di 42 anni a Carmignano, in provincia di Prato, colpendola con un fendente alla schiena. La donna, che soffre di una grave forma di depressione, è stata trasportata d’urgenza in ospedale, dove si trova attualmente ricoverata. Secondo quanto reso noto dalla Procura di Prato, la vittima è stata giudicata guaribile, al momento, in 20 giorni. I sanitari stanno tuttavia valutando la necessità di un intervento chirurgico. Le sue condizioni restano sotto osservazione all’ospedale di Prato. Per l’uomo l’autorità giudiziaria procede con le ipotesi di reato di lesioni aggravate e maltrattamenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Accoltella la moglie alla schiena, è la seconda aggressione in pochi mesi. La donna è ricoverata in ospedale

Marito accoltella la moglie durante un litigio nel Bresciano, la donna trasportata in codice rosso in ospedale: è graveUn episodio di violenza domestica si è verificato questa mattina a Capriolo, nel Bresciano.

Leggi anche: Le immagini dell’aggressione alla donna accoltellata in piazza Gae Aulenti, a Milano. La coltellata alla schiena, poi la fuga – Il video

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Non accetta la separazione e accoltella la moglie; Accoltellata più volte al petto dal marito da cui sta divorziando a Muggiò: gravissima in ospedale; Sporco di sangue si presenta dai carabinieri: Ho accoltellato mia moglie. Lei trovata in casa col figlio di un anno; Sergio Laganà accoltella la moglie a Muggiò davanti al figlio di 2 anni: operata d'urgenza, si è svegliata.

Chi è Sergio Laganà, che ha accoltellato la moglie in casa a Muggiò: i due si stavano separandoL'uomo, 43 anni, ha ridotto in fin di vita la moglie dopo averla accoltellata davanti al figlio di due anni a Muggiò (Monza Brianza) ... fanpage.it

Non accetta la separazione ed accoltella la moglie, arrestato per tentato femminicidioE' stato arrestato con l'ipotesi di tentato femminicidio l'uomo di 43 anni che intorno alle 18 di martedì 13 gennaio ha aggredito con un coltello la moglie di 31 anni nel loro appartamento a Muggiò. I ... affaritaliani.it

Muggiò, accoltella la moglie davanti al figlio di 2 anni: 31enne operata d’urgenza Muggiò, donna di 31 anni accoltellata dal marito davanti al figlio di 2 anni: operata d’urgenza al San Gerardo di Monza, è sveglia. Arrestato il 43enne. #notizie #news #cronaca - facebook.com facebook