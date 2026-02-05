Girava in un' area commerciale con due coltellacci nascosti nei pantaloni

Un uomo di 42 anni è stato fermato dai Carabinieri nel centro commerciale di Ravenna dopo aver nascosto due coltelli nei pantaloni. La segnalazione di un possibile pericolo ha portato i militari a intervenire e a identificare il soggetto. Ora si indaga sulle sue intenzioni e sul perché portasse con sé le armi.

L'uomo, invitato a consegnare qualsiasi strumento atto ad offendere in suo possesso, ha consegnato ai carabinieri due coltelli Girava in un centro commerciale con due coltelli nascosti nel retro dei propri pantaloni. I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Ravenna, a quel punto sono intervenuti a seguito della segnalazione hanno identificato il soggetto, un 42enne di nazionalità romena. L'uomo, invitato a consegnare qualsiasi strumento atto ad offendere in suo possesso, ha consegnato ai carabinieri due coltelli, rispettivamente con lama di 31 e 23 centimetri, che aveva nascosto sotto gli indumenti, che sono stati sottoposti a sequestro.

