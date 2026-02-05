Giovanissime a spasso armate per Brescia Nello zaino? Coltelli e storditore elettrico | Ci servono per difenderci

Questa mattina a Brescia, alcuni ragazzini sono stati visti mentre camminavano in strada con uno storditore e dei coltelli nello zaino. Quando gli agenti li hanno fermati, hanno spiegato di portare quegli oggetti per difendersi. La polizia sta indagando sulle ragioni di questa scelta e sulla sicurezza della zona.

Brescia, 5 febbraio 2026 –  Girano per la città con uno storditore elettrico e alcuni coltelli nello zaino. Poi, quando la polizia gliene chiede conto, scrollano le spalle: “Ci servono per difesa personale. Andiamo spesso a Milano e abbiamo paura di essere aggredite”, hanno dichiarato. protagoniste della vicenda sono due ragazzine quindicenni della provincia di Brescia, pizzicate con quell’armamentario in metropolitana e denunciate per possesso illegale di armi. Le  giovanissime nei giorni scorsi avevano attirato l’attenzione dei controllori di Brescia Trasporti.  Fare sospetto . In particolare un’addetta aveva chiamato il 112 chiedendo l’intervento della polizia dopo avere notato all’uscita della stazione della fermata Europa un gruppetto composto da due ragazzi e due ragazze, tutti minorenni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

