15enni circolavano con coltelli e storditore elettrico a Brescia ci dobbiamo difendere denunciate

Due ragazze di 15 anni sono state denunciate a Brescia dopo un controllo alla metropolitana. Le giovani avevano con sé coltelli e uno storditore elettrico, che hanno detto usare per “difendersi”. La polizia ha sequestrato le armi e avviato le pratiche per le denunce.

Due denunce con sequestro di armi: questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato presso la Stazione Metropolitana di Viale Europa a Brescia. Due ragazze di 15 anni sono state fermate e denunciate per possesso illegale di armi dopo essere state trovate in possesso di coltelli e uno storditore elettrico. Il provvedimento è stato disposto dal Questore della Provincia, che ha emesso nei loro confronti una misura di prevenzione personale. Giravano con coltelli e storditore elettrico a Brescia Denunciate due 15enni Il ritrovamento delle armi e la perquisizione Il sequestro e la denuncia Giravano con coltelli e storditore elettrico a Brescia Tutto ha avuto inizio nei giorni scorsi quando una richiesta di intervento urgente è stata inoltrata al numero di emergenza 112 NUE. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - 15enni circolavano con coltelli e storditore elettrico a Brescia, "ci dobbiamo difendere", denunciate Approfondimenti su Brescia Metropolitana A spasso con uno storditore elettrico nel marsupio: denunciato ragazzo Un giovane di Crema è stato denunciato dai carabinieri per aver portato uno storditore elettrico nel marsupio, ritenuto un oggetto atti ad offendere. Crema, a spasso con uno storditore elettrico nel marsupio: denunciato ragazzo Un giovane di Crema è stato denunciato dai carabinieri per aver portato uno storditore elettrico durante una passeggiata in città. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Brescia Metropolitana 15enni circolavano con coltelli e storditore elettrico a Brescia, ci dobbiamo difendere, denunciateDue ragazze di 15 anni denunciate a Brescia per possesso illegale di armi dopo un controllo alla metropolitana. Sequestrati coltelli e storditore. virgilio.it L’Armani cade con la capolista Germani Brescia, ma ancora nello stesso modo delle ultime sconfitte: domina il primo tempo e poi si perde. Finisce 81-90. - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.