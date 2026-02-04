15enni circolavano con coltelli e storditore elettrico a Brescia ci dobbiamo difendere denunciate

Due ragazze di 15 anni sono state denunciate a Brescia dopo un controllo alla metropolitana. Le giovani avevano con sé coltelli e uno storditore elettrico, che hanno detto usare per “difendersi”. La polizia ha sequestrato le armi e avviato le pratiche per le denunce.

Due denunce con sequestro di armi: questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato presso la Stazione Metropolitana di Viale Europa a Brescia. Due ragazze di 15 anni sono state fermate e denunciate per possesso illegale di armi dopo essere state trovate in possesso di coltelli e uno storditore elettrico. Il provvedimento è stato disposto dal Questore della Provincia, che ha emesso nei loro confronti una misura di prevenzione personale. Giravano con coltelli e storditore elettrico a Brescia Denunciate due 15enni Il ritrovamento delle armi e la perquisizione Il sequestro e la denuncia Giravano con coltelli e storditore elettrico a Brescia Tutto ha avuto inizio nei giorni scorsi quando una richiesta di intervento urgente è stata inoltrata al numero di emergenza 112 NUE. 🔗 Leggi su Virgilio.it

