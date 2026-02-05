Giovani viterbesi in difficoltà | uno su quattro alle medie si autolesiona il 22% delle superiori si ubriaca ogni mese

Un quarto dei ragazzi delle medie a Viterbo si autolesiona e circa il 22% degli studenti delle superiori si ubriaca ogni mese. Sono i numeri che emergono da una ricerca condotta su oltre 7 mila studenti della zona, che mette in luce problemi seri tra i giovani. La situazione preoccupa genitori e insegnanti, che si trovano a fare i conti con comportamenti rischiosi e con l'uso eccessivo di internet.

I preoccupanti dati della ricerca Selfie su oltre 7mila studenti della Tuscia, tra autolesionismo e rischi web. Presentati durante l'evento "La fatica di crescere" a Caprarola I preoccupanti dati di una ricerca su oltre 7mila studenti della Tuscia, tra autolesionismo e rischi web.?Dopo le parole del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca a Caprarola, il direttore generale della Asl Egisto Bianconi entra nel vivo dell'emergenza che sta travolgendo gli adolescenti viterbesi. Il messaggio è netto e ribalta la narrazione comune: il peso delle difficoltà che vivono i ragazzi deve ricadere sulle spalle degli amministratori pubblici.

