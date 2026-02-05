Solidarietà Veneto apre un nuovo capitolo nella sua comunicazione. A due anni e mezzo dalla fondazione, il fondo pensione punta a coinvolgere di più i giovani, sfruttando i social network. Vogliono rendere più vicina l’istituzione alle nuove generazioni, usando metodi più moderni e accessibili. È un passo deciso per rafforzare il rapporto con chi potrebbe in futuro beneficiare delle prestazioni.

**** A due anni e mezzo dalla sua fondazione, il fondo pensione Solidarietà Veneto sta facendo un passo importante: si avvia verso un nuovo modello di comunicazione, di coinvolgimento e di crescita, in grado di attrarre le nuove generazioni. La crescita si è fatta sentire soprattutto nei social media, in particolare su Instagram e TikTok, dove l’ente ha cominciato a costruire un rapporto diretto, accattivante e trasparente con giovani e giovani adulti. I numeri parlano chiaro: a fine 2025, il fondo contava 178mila aderenti; a inizio 2026, è stato superato il limite dei 180mila. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giovani e social, un nuovo fronte per la solidarietà veneta

Approfondimenti su Giovani social

In ospedale, medici e infermieri si mettono in fila per donare sangue.

Vladimir Putin ha avuto un colloquio telefonico con Nicolas Maduro, nel quale ha espresso solidarietà e sostegno al leader venezuelano di fronte alle crescenti pressioni esterne.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Giovani social

Argomenti discussi: Giovani e social; Svolte digital | I social network per come li conoscevamo non esistono più; È partito il processo che determinerà se i social creano dipendenza nei bambini. Ecco perché può fare scuola; Bulli e social: un percorso per i giovani.

Giovani, benessere e social: oltre 13.000 euro sul progetto che rompe l'isolamento giovanileCastiglione della Pescaia mette in campo un nuovo progetto di animazione territoriale rivolto ad adolescenti e giovani tra i 14 e i 25 anni, intitolato Castiglione in movimento – giovani connessioni ... corrieredimaremma.it

Partecipazione? Per i giovani è sui social. L’impegno in politica non va di modaLa ricerca di Yepp oggi alla De Amicis di Genova. Il dilemma dei ragazzi tra desiderio di cambiare le cose e paura del futuro ... ilsecoloxix.it

SENSIBILIZZAZIONE ALLA DIVERSITA’: INIZIATIVA A CITTADUCALE DEL SOCIAL FOOTBALL DEL SETTORE GIOVANI DELLA FIGC https://www.sabiniatv.it/sensibilizzazione-alla-diversita-iniziativa-a-cittaducale-del-social-football-del-settore-giovani-della-f facebook

Niente social agli under 15: cosa ne pensano i giovani #lariachetira x.com