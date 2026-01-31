In ospedale, medici e infermieri si mettono in fila per donare sangue. È una risposta concreta alla carenza di unità ematiche e un gesto che sorprende chi pensa solo a ruoli sanitari come operatori. La solidarietà tra colleghi cresce, e con essa aumentano anche le donazioni. Un segnale di unità e di attenzione verso i pazienti che non passa inosservato.

In un’epoca in cui la crisi del sistema sanitario è spesso al centro del dibattito pubblico, emerge un segnale di speranza silenzioso ma potente: i professionisti della salute, medici e infermieri in particolare, stanno diventando donatori di sangue in numero crescente. Il fenomeno, iniziato in alcune strutture ospedaliere del Friuli-Venezia Giulia, si sta diffondendo rapidamente in tutta Italia, trasformando gli ospedali in veri e propri centri di solidarietà. Il dato più significativo è che il 15% dei donatori registrati nelle ultime settimane proviene proprio da chi opera quotidianamente in sala operatoria, in reparto o in ambulatorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Donatori di sangue tra medici e infermieri: il nuovo fronte della solidarietà in ospedale

Approfondimenti su Donatori Sangue

Sono dodici i medici e infermieri indagati per la morte di Veronica Pignata, 32 anni, avvenuta il 6 dicembre all'ospedale di Cittiglio (Varese) dopo un parto cesareo.

La Fidas di Udine sta per creare una sezione speciale dedicata ai medici che sono anche donatori di sangue.

Ultime notizie su Donatori Sangue

