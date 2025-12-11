Putin chiama Maduro | Solidarietà di fronte a pressioni esterne

Vladimir Putin ha avuto un colloquio telefonico con Nicolas Maduro, nel quale ha espresso solidarietà e sostegno al leader venezuelano di fronte alle crescenti pressioni esterne. L'incontro è avvenuto in un contesto di tensioni internazionali, con riferimenti alle recenti azioni dell'amministrazione Trump contro il Venezuela, tra cui il sequestro di una petroliera.

(Adnkronos) – Vladimir Putin ha avuto un colloquio telefonico con Nicolas Maduro per esprimere al leader venezuelano "solidarietà" e "sostegno" di fronte "alle crescenti pressioni esterne", con un chiaro riferimento alle operazioni avviate dall'amministrazione Trump nei confronti del Venezuela, ultima delle quali il sequestro di una petroliera. A renderlo noto con un comunicato è il . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Tg3. . Nella Russia di Putin basta suonare una canzone per essere perseguitati. Diana Loginova è stata costretta a fuggire di nascosto dal suo Paese per evitare la repressione del Cremlino. La storia di Naoko, come in arte si fa chiamare le 18enne russa lead - facebook.com Vai su Facebook

Putin chiama Maduro: "Solidarietà di fronte a pressioni esterne" - "Vladimir Putin ha espresso la solidarietà con il popolo venezuelano e ha riaffermato il suo sostegno al corso del governo Maduro, che è teso a proteggere gli interessi nazionali e la sovranità di ... Scrive msn.com