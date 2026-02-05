Giovane ricoverato in prognosi riservata dopo incidente con monopattino a Villa Dante

Da ameve.eu 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzo è stato trasportato in ospedale in condizioni gravi dopo essere caduto dal monopattino a Villa Dante. Soccorritori e forze dell’ordine sono intervenuti sul posto per i rilievi. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire.

**Un giovane è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dal monopattino nella zona di Villa Dante.** È successo nel tardo pomeriggio di giovedì 5 febbraio 2026, in un’area della città di Messina dove la strada è frequentata soprattutto da giovani e ciclisti. Il ragazzo, di cui non si è reso noto l’età precisa, è stato soccorso dai vigili del fuoco, trasportato in urgenza al Policlinico, dove ora si trova in **prognosi riservata**. Le condizioni cliniche sono state considerate critiche fin dal primo momento, e l’ospedale sta effettuando tutti gli esami necessari per monitorare l’evoluzione del paziente.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Villa Dante, cade da monopattino: giovane ricoverato in prognosi riservata

Un giovane è finito in ospedale dopo essere caduto da un monopattino a Villa Dante.

Cade dal monopattino vicino a Villa Dante, giovane ricoverato in prognosi riservata

Un ragazzo di appena vent'anni è caduto dal monopattino nel pomeriggio vicino a Villa Dante.

