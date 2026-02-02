Sensibilizzazione e consumo responsabile presentata la XIII giornata di prevenzione dello spreco alimentare

Questa mattina a Palazzo Zanca è stata presentata ufficialmente la XIII Giornata Nazionale di Prevenzione dello spreco alimentare. L’evento punta a sensibilizzare i cittadini sull’importanza di usare con attenzione il cibo e ridurre gli sprechi. Durante la giornata, si terranno incontri e iniziative per spingere le persone a consumare in modo più responsabile.

È stata presentata oggi a Palazzo Zanca la XIII Giornata Nazionale di Prevenzione dello spreco alimentare. L’iniziativa, inserita nel calendario degli appuntamenti promossi a livello nazionale per la riduzione dello spreco alimentare, si svolgerà il prossimo 5 febbraio, presso il Salone delle Bandiere, e rappresenta un momento di particolare rilevanza non solo per la città di Messina, ma anche per il più ampio impegno del Paese verso modelli di consumo più sostenibili, responsabili e attenti alla tutela delle risorse. All’incontro con la stampa erano presenti il Sindaco Federico Basile; l’Assessora alle Politiche Giovanili, Pubblica Istruzione e Formazione, Liana Cannata; Giuseppa Di Bella, professoressa ordinaria di Chimica degli Alimenti – Dipartimento BIOMORF dell’Università degli Studi di Messina; Nicola Cicero, professore associato di Chimica degli Alimenti – Dipartimento BIOMORF dell’Università degli Studi di Messina; Daniela Pistorino, dirigente scolastica dell’I.🔗 Leggi su Messinatoday.it

