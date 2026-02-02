Sensibilizzazione e consumo responsabile presentata la XIII giornata di prevenzione dello spreco alimentare

Da messinatoday.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Palazzo Zanca è stata presentata ufficialmente la XIII Giornata Nazionale di Prevenzione dello spreco alimentare. L’evento punta a sensibilizzare i cittadini sull’importanza di usare con attenzione il cibo e ridurre gli sprechi. Durante la giornata, si terranno incontri e iniziative per spingere le persone a consumare in modo più responsabile.

È stata presentata oggi a Palazzo Zanca la XIII Giornata Nazionale di Prevenzione dello spreco alimentare. L’iniziativa, inserita nel calendario degli appuntamenti promossi a livello nazionale per la riduzione dello spreco alimentare, si svolgerà il prossimo 5 febbraio, presso il Salone delle Bandiere, e rappresenta un momento di particolare rilevanza non solo per la città di Messina, ma anche per il più ampio impegno del Paese verso modelli di consumo più sostenibili, responsabili e attenti alla tutela delle risorse. All’incontro con la stampa erano presenti il Sindaco Federico Basile; l’Assessora alle Politiche Giovanili, Pubblica Istruzione e Formazione, Liana Cannata; Giuseppa Di Bella, professoressa ordinaria di Chimica degli Alimenti – Dipartimento BIOMORF dell’Università degli Studi di Messina; Nicola Cicero, professore associato di Chimica degli Alimenti – Dipartimento BIOMORF dell’Università degli Studi di Messina; Daniela Pistorino, dirigente scolastica dell’I.🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Palazzo Zanca Prevenzione

All’Ortomercato giornata dedicata a sostenibilità, creatività e lotta allo spreco alimentare

Lo spreco alimentare in Italia supera la media europea con 555 grammi pro capite a settimana: l’educazione alimentare a scuola può contrastare un fenomeno che costa 12,5 miliardi di euro all’anno

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Palazzo Zanca Prevenzione

Argomenti discussi: SMAT partecipa al progetto europeo iMERMAID per la tutela del Mar Mediterraneo dai contaminanti emergenti; Turismo sostenibile: viaggiare nel segno della responsabilità; Alcol e tumori: già un litro in meno al mese riduce il rischio; Consumo di suolo e logistica a Castano Primo: un incontro pubblico per discutere impatti su salute e lavoro.

In Sinergia: il progetto per un consumo sostenibile e responsabileSi avvia alla conclusione il progetto In Sinergia, un’iniziativa innovativa nata dalla collaborazione di 11 autorevoli realtà del Terzo settore e finanziata dal Ministero del Lavoro e delle ... adiconsum.it

Heineken e il successo della birra analcolica: scelta anche dai giovani, la campagna con Max Verstappen«When you drive, never drink». Quando guidi, non bere mai. È la campagna ormai nota di Heineken, che rinnova il suo impegno della promozione di un consumo responsabile e lo fa in occasione della ... corriere.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.