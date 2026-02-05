Giornata nazionale contro lo spreco alimentare Confconsumatori rilancia l’allarme #2030Calling

Oggi si celebra la 13ª Giornata nazionale di Prevenzione dello spreco alimentare. Migliaia di italiani si concentrano su iniziative e campagne per ridurre gli sprechi nelle case e nei negozi. Le associazioni di consumatori, tra cui Confconsumatori, rilanciano l’allarme: ogni anno si buttano via milioni di pasti, e bisogna fare di più. La giornata serve anche a sensibilizzare cittadini e commercianti sui modi per evitare gli sprechi e risparmiare risorse.

Oggi, giovedì 5 febbraio 2026, si celebra la 13ª Giornata nazionale di Prevenzione dello spreco alimentare. Confconsumatori partecipa all’iniziativa e rilancia il messaggio della campagna 2026, #2030Calling, un vero e proprio “richiamo dal futuro” rivolto a cittadini, istituzioni e imprese.🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

