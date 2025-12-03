La Bibbia e le Donne apertura del convegno con l’Arcivescovo di Napoli Don Mimmo Battaglia

Apertura del convegno internazionale e interconfessionale “La Bibbia e le Donne” con l’Arcivescovo di Napoli Don Mimmo Battaglia. “La Bibbia e le Donne”, convegno internazionale, interconfessionale e interreligioso, impegnerà per quattro giorni, sessanta studiose e cinquanta esponenti del mondo ecclesiastico e accademico in arrivo da paesi europei ed extraeuropei (Germania, Austria, Spagna, Svizzera, Inghilterra, Portogallo, . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - La Bibbia e le Donne, apertura del convegno con l’Arcivescovo di Napoli Don Mimmo Battaglia

Approfondisci con queste news

Tra le ospiti Chiara Tagliaferri e Giulia Blasi in dialogo sulle questioni di genere, la Pastora Giuseppina Bagnato con un viaggio sulle donne della Bibbia, e Francesca Ritrovato con uno spettacolo sulle donne di Girifalco che nulla avevano a che fare con la ma - facebook.com Vai su Facebook

Napoli, al complesso di Santa Chiara il convegno “La Bibbia e le Donne”: la figura femminile nei testi sacri - Il convegno internazionale, interconfessionale e interreligioso, “La Bibbia e le Donne” vedrà impegnati per quattro giorni sessanta studiose e cinquanta esponenti del ... Lo riporta ilmattino.it

La Bibbia e le donne, a Napoli un convegno internazionale - Promosso dall'Arcidiocesi di Napoli, nell'ambito della conclusione dell'anno giubilare, e dall'European Society of Women in Theological Research e sostenuto dall'Assessorato al Turismo e alle Attività ... Come scrive ansa.it

Bibbia, il mondo a Napoli in arrivo sessanta studiose: la donna tra scienza e fede - Esegesi, Cultura e Società”, il convegno internazionale, interconfessionale e interreligioso, che si ... ilmattino.it scrive