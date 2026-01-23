Il 25 gennaio 2026 alle ore 18, presso la Cattedrale di Napoli, si svolgerà la Celebrazione Ecumenica della Parola con il cardinale don Mimmo Battaglia. L’evento conclude la Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani 2026, offrendo un’occasione di riflessione e dialogo tra le diverse confessioni cristiane. La partecipazione è aperta a tutti coloro che desiderano condividere questo momento di spiritualità e comunione.

Domenica 25 gennaio 2026, alle ore 18, presso la Chiesa Cattedrale di Napoli si terrà la Celebrazione Ecumenica della Parola che concluderà la Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani 2026. L’evento, che vedrà la partecipazione delle Chiese di Napoli e del cardinale don Mimmo Battaglia.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Leggi anche: La Bibbia e le Donne, apertura del convegno con l’Arcivescovo di Napoli Don Mimmo Battaglia

Leggi anche: Inaugurazione Pontificia Facoltà Teologica alla presenza di Mattarella; Don Mimmo: "Qui la parola legalità è stata per anni un tabù"

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Settimana di Preghiera dell’Unità dei Cristiani 2026: Celebrazione Ecumenica della Parola di Dio; 18/25 Gennaio: Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani; Unità dei cristiani: la celebrazione ecumenica; Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, un aggiornamento.

Unità dei cristiani: diocesi Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto, serata ecumenica e celebrazione della Parola di DioIn occasione della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, dedicata quest’anno al tema Uno solo è il corpo, uno solo è lo Spirito come una sola è la speranza alla quale Dio vi ha chiamati ... agensir.it

Diocesi: Monreale, il 22 gennaio celebrazione ecumenica per l’unità dei cristiani a San Giuseppe JatoUno solo è il corpo, uno solo è lo Spirito come una sola è la speranza alla quale Dio vi ha chiamati. È il tema della celebrazione ecumenica per l'unità dei cristiani che si terrà giovedì 22 gennaio ... agensir.it

Su #Play2000 il Primo Simposio delle Chiese Cristiane in Italia in diretta da #Bari, in collaborazione con TeleDehon Sabato #24gennaio ore 18.30, dalla Basilica di San Nicola, la Celebrazione ecumenica nazionale della Parola. Tele Dehon Chiesa Cristi - facebook.com facebook