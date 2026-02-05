Oggi si è aperta la tredicesima edizione della Giornata Mondiale della Prevenzione, dedicata allo spreco alimentare. Sono stati pubblicati i dati sulle quantità di cibo sprecato in Europa, e l’Italia si posiziona in cima alla lista dei Paesi che sprecano di più. La nostra nazione si conferma al primo posto tra i paesi europei in termini di spreco alimentare settimanale.

In occasione della tredicesima edizione della Giornata Mondiale della Prevenzione, sono stati diffusi i dati dello spreco settimanale delle nazioni europee. L’Italia è la peggiore ma c’è un miglioramento rispetto al 2015 Il 5 febbraio è la Giornata Mondiale della Prevenzione dello Spreco Alimentare, istituita nel 2014 e in linea con l’Agenda ONU 2030. Questo evento è nato per sensibilizzare sul tema dello spreco alimentare. L’iniziativa è stata spinta dalla campagna SprecoZero e curata da Andrea Segrè, fondatore della giornata ed economista direttore di Waste Watcher, il primo osservatorio nazionale sugli sprechi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Giornata dello Spreco Alimentare, l’Italia la peggiore tra i Paesi europei

Approfondimenti su Giornata Mondiale

Questa mattina a Palazzo Zanca è stata presentata ufficialmente la XIII Giornata Nazionale di Prevenzione dello spreco alimentare.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Giornata Mondiale

Argomenti discussi: 13ª Giornata Nazionale di Prevenzione dello Spreco Alimentare — Italiano; Sostenibilità, spreco di cibo in calo: i boomers più virtuosi; Giornata contro lo spreco alimentare, come ridurre i rifiuti in cucina: 5 app da usare; 2030Calling, Giornata dello spreco alimentare.

Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentareSanihelp.it – Il 5 febbraio ricorre la la 13^ edizione della Giornata nazionale di ... msn.com

Spreco alimentare, Messina aderisce alla Giornata nazionaleLa riduzione dello spreco alimentare assume una valenza operativa nel quadro delle politiche di sostenibilità, in linea con gli obiettivi fissati ... canalesicilia.it

Le ricette di Luisa. . Vi aspetto alle 17 in diretta Oggi giornata dello spreco alimentare facebook

Spreco alimentare, Paganini ( @competereEU): non è problema etico, ma di sistema. Innovazione è chiave per ridurlo x.com