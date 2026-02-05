Giornata dello Spreco Alimentare l’Italia la peggiore tra i Paesi europei

Oggi si è aperta la tredicesima edizione della Giornata Mondiale della Prevenzione, dedicata allo spreco alimentare. Sono stati pubblicati i dati sulle quantità di cibo sprecato in Europa, e l’Italia si posiziona in cima alla lista dei Paesi che sprecano di più. La nostra nazione si conferma al primo posto tra i paesi europei in termini di spreco alimentare settimanale.

In occasione della tredicesima edizione della Giornata Mondiale della Prevenzione, sono stati diffusi i dati dello spreco settimanale delle nazioni europee. L'Italia è la peggiore ma c'è un miglioramento rispetto al 2015 Il 5 febbraio è la Giornata Mondiale della Prevenzione dello Spreco Alimentare, istituita nel 2014 e in linea con l'Agenda ONU 2030. Questo evento è nato per sensibilizzare sul tema dello spreco alimentare. L'iniziativa è stata spinta dalla campagna SprecoZero e curata da Andrea Segrè, fondatore della giornata ed economista direttore di Waste Watcher, il primo osservatorio nazionale sugli sprechi.

