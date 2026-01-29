A Arezzo nasce un’app che combatte lo spreco alimentare. In pochi mesi, più di 76 mila pasti sono stati salvati grazie a questa piattaforma. Ristoratori e commercianti mettono a disposizione gli avanzi di fine giornata, che vengono poi recuperati dagli utenti finali con un semplice click. Una soluzione pratica che aiuta a ridurre gli sprechi e a risparmiare.

Arezzo, 29 gennaio 2026 – Un’app contro lo spreco alimentare che mette in contatto ristoratori, commercianti e utenza finale per la corsa all’ultimo avanzo di giornata. È Too Good To Go, l’applicazione multimediale sbarcata ad Arezzo nel 2021 che solo sul nostro territorio in 5 anni ha consentito di salvare più di 76 mila pasti, di cui quasi 19 mila solo nel corso dell’ultimo anno. Piatti pronti, frutta e verdura in scadenza, pane, paste e lievitati che altrimenti andrebbero persi: chi compra all’ultimo minuto salva la cena (o il pranzo), un pasto che andrebbe perso e anche, nel suo piccolo, il pianeta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un’app contro lo spreco: oltre 76 mila pasti salvati con un click

