Ghali spiega perché non ha più potuto cantare l’inno nazionale

Ghali spiega perché ha smesso di cantare l’inno nazionale. Il rapper ha deciso di non partecipare più alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici a Milano, dicendo che non si sente più rappresentato dall’Italia. Durante un’intervista, ha detto che il suo silenzio non è una mancanza di rispetto, ma una scelta personale. Ghali ha spiegato che negli ultimi tempi ha preferito concentrarsi sulla musica, senza voler essere un simbolo ufficiale dello Stato. La sua decisione ha fatto discutere tra i fan e gli addetti ai lavori.

**Ghali spiega perché non ha più potuto cantare l’inno d’Italia: il silenzio del rapper a Milano** A pochi giorni dalla cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici, il rapper Ghali ha rotto il silenzio. Con un’intervento diretto al pubblico e a un’intera nazione in attesa, l’artista milanese ha reso noto il motivo per cui non avrebbe dovuto cantare l’inno d’Italia. Il motivo? Un accordo con gli organizzatori, e forse anche con l’ambiente politico, che lo ha costretto a non partecipare alla cerimonia ufficiale. La vicenda, emerse in un momento di forte dibattito sulle posizioni politiche e culturali, ha messo in movimento una serie di commenti e reazioni, soprattutto in un periodo in cui si aspettavano alti livelli di coinvolgimento artistico.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Ghali Milano

A poche ore dall’inizio delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, Ghali rompe il silenzio e spiega perché non ha più potuto cantare l’Inno d’Italia.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Ghali Milano

Argomenti discussi: Sayf a Sanremo 2026: Non sono Ghali 2.0. La mia canzone racconta i miei pensieri, non è un manifesto politico; Sayf, a Sanremo senza paura. Non sarò il Ghali 2.0; Ghali, la Cerimonia di Milano Cortina 2026 non è un mega Sanremo. Ecco perché; Sayf presenta il suo Sanremo, vado lì per far musica, non politica. Non sarò un Ghali 2.0.

Ghali: So perché non ho più potuto cantare l’inno d’ItaliaIl conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli. Venerdì 6 febbraio alle 20 allo stadio San Siro di Milano andrà in scena la cerimonia di inaugurazione dei Giochi Olimpici, uno degli eventi più attesi d ... rockol.it

Ghali, la denuncia social scuote Milano-Cortina: So perché non mi fanno cantare l'inno...MILANO - Venerdì 6 gennaio si terrà a San Siro la cerimonia di apertura dei Giochi Invernali di Milano-Cortina. Tra i catanti che si esibiranno ci sono Laura Pausini, Mariah Carey, Andrea Bocelli e Gh ... tuttosport.com

La scoperta del critico gastronomico Edoardo Raspelli sui pasti a margine delle gare di Milano-Cortina: «Doveva gestirli chef Carlo Zarri, nessuna spiegazione dalla società degli eventi». La Lega contro Ghali alla cerimonia inaugurale. di @CarlettoCambi x.com

La scoperta del critico gastronomico Edoardo Raspelli sui pasti a margine delle gare di Milano-Cortina: «Doveva gestirli chef Carlo Zarri, nessuna spiegazione dalla società degli eventi». La Lega contro Ghali alla cerimonia inaugurale: «Un odiatore che umili facebook