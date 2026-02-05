giochi al via ma con code e cantieri fino il 2027

La strada statale 36 rimane sotto pressione. I lavori di messa in sicurezza tra Monza e Lecco, passando per Como, non saranno pronti prima del 2027. Nel frattempo, i pendolari devono fare i conti con code e cantieri che rallentano il traffico quotidiano. La situazione si protrae, e gli automobilisti sono costretti ad aspettare ancora anni prima di vedere risolti i problemi di sicurezza lungo questa tratta cruciale.

La Statale 36 non è ancora sicura. Bisognerà aspettare il 2027 per il completamento dei lavori di messa in sicurezza della Milano – Lecco, nel tratto tra le province di Monza e Lecco, passando anche per quella di Como. Contestualmente al rifacimento della pista ciclabile tra Suello e Civate, accanto al lago di Annone, sono stati ultimati anche gli interventi sulla carreggiata della superstrada in direzione Lecco, tra il km 41,500 e il km 44,500, che hanno permesso di ammodernare 3 chilometri di 36, rendendola più sicura e confortevole. Sebbene si tratti di lavori connessi alle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano – Cortina 2026 ormai ai blocchi di partenza, non sono stati ancora conclusi, perché sono stati incontrate più difficoltà del previsto, tra sottoservizi e siti inquinati da bonificare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

