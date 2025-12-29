metro linea d il campidoglio punta al 2027 ma servono 9 miliardi per aprire i cantieri

Il progetto della Linea D della metropolitana di Roma è nuovamente in fase di pianificazione, con l’obiettivo di avviare i lavori nel 2027. Tuttavia, per realizzare questa infrastruttura sarà fondamentale reperire circa 9 miliardi di euro necessari a finanziare i cantieri. La sfida principale rimane la definizione delle risorse finanziarie, che permetteranno di portare avanti un intervento strategico per la mobilità urbana della città.

Il progetto della Linea D della metropolitana di Roma torna al centro dell'agenda del Campidoglio. L'amministrazione capitolina intende avviare i lavori nel 2027, ma prima sarà necessario risolvere il nodo principale: il reperimento dei finanziamenti, stimati in circa 9 miliardi di euro. La quarta linea metropolitana, al momento, esiste solo sulla carta. Il tracciato è stato definito nel corso di una riunione tecnica svoltasi lo scorso 23 dicembre in Campidoglio tra il sindaco Roberto Gualtieri e gli assessori alla Mobilità Eugenio Patané e all'Urbanistica Maurizio Veloccia. Il percorso collegherà Montesacro all'Eur, attraversando il centro città.

