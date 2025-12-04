Rimborsi in autostrada per code e cantieri ma ottenerli è quasi impossibile

4 dic 2025

L’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha dato il via libera al rimborso del pedaggio in caso di disagi per cantieri o blocchi prolungati del traffico. Una decisione che risponde a un’esigenza concreta e che mira a offrire maggiori garanzie agli automobilisti che quotidianamente restano bloccati in autostrada. Ma ricevere questi rimborsi non è così semplice come si può pensare. Le date da ricordarsi. Le misure diventeranno pienamente operative secondo un calendario ben definito: entro il 1° giugno 2026 per i casi di blocco del traffico e per la presenza di cantieri su tratte gestite da un unico concessionario;. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

