Gioca per la prima volta al 10eLotto e vince 270mila euro

Questa mattina a Rimini, un uomo si è presentato come sempre alla sua tabaccheria di fiducia, ma questa volta ha portato a casa una somma incredibile: 270 mila euro. Era la prima volta che tentava la fortuna con il 10eLotto e i numeri sono stati fortunati. Una vittoria che cambia la vita in un attimo e che ha lasciato tutti senza parole.

Rimini, 5 febbraio 2026 – Recarsi come quasi ogni giorno nella propria tabaccheria di fiducia e uscirne con un bottino da sei cifre. Non è un sogno, ma quanto accaduto realmente martedì mattina a una cittadina riminese. La fortuna ha infatti deciso di rimanere in Riviera e, dopo le recentissime vincite registrate a Verucchio e Riccione, ha scelto il cuore del centro storico di Rimini. Chi è Irene Polucci, la 'donna riccia' di Affari Tuoi che ha vinto 80mila euro Un colpo da 270mila euro. Nel concorso del 10eLotto di due giorni fa – come riporta Agipronews – nella tabaccheria Gambalunga dell'omonima via, è stato centrato un '9' Doppio Oro da 270mila euro.

