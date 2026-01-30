10eLotto gioca 3 euro e vince 30mila euro a Battipaglia

Un giocatore di Battipaglia ha vinto 30 mila euro con una semplice giocata da 3 euro al 10eLotto. La fortuna ha sorriso a chi ha puntato su un “8” Oro, portando una vincita importante nel punto vendita di Via Paolo Baratta. La notizia ha fatto felice la città, che si è vista regalare un grande colpo di fortuna.

Esulta la Campania con il 10eLotto nel concorso di giovedì 29 gennaio. Come riporta Agipronews, un “8” Oro, con una giocata da 3 euro, regala 30mila euro a un fortunato giocatore di un punto vendita in Via Paolo Baratta a Battipaglia.La curiositàL'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi.🔗 Leggi su Salernotoday.it

La fortuna torna a sorridere in Umbria.

