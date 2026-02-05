L’addio a Gino Toni per tutti ’Bici’

Ieri pomeriggio si è spento Gino Toni, conosciuto da tutti come ’Bici’. La sua passione per il ciclismo lo aveva reso un volto noto tra amici e appassionati. La notizia ha suscitato tristezza tra chi lo aveva incontrato nel suo quartiere e sui percorsi ciclistici. La sua scomparsa lascia un vuoto nel cuore di chi lo aveva conosciuto.

Ieri ha fatto l'ultimo viaggio terreno Gino Toni, per tutti ' Bici ' per la sua grande passione per il ciclismo. Artigiano imbianchino, era un volto noto nella sua Gatteo e non solo, visto che ha verniciato abitazioni, negozi e alberghi un po' ovunque. Si è spento all'età di 78 anni. La bicicletta era la sua grande passione e, proprio durante una gita sulle nostre colline, tre anni fa Gino fu vittima di un grave incidente, finendo fuori strada a forte velocità per poi cadere in un dirupo. Si salvò ma rimase paralizzato e finì purtroppo gli ultimi anni in carrozzina. Negli ultimi tempi le sue condizioni si sono aggravate a causa di un'infezione che lo ha debilitato fino al decesso.

