Giaveno si maschera | al via il 74° Carnevale con la Famija dij Bergé

Giaveno si prepara a festeggiare il suo Carnevale. Questa domenica, la città si riempirà di maschere e colori per il 74° Carnevale Giavenese, un evento che richiama da anni tanti visitatori. La Famija dij Bergé organizza la festa, che promette musica, sfilate e allegria per grandi e piccini.

Organizzata dalla Pro Loco Giaveno.TO APS, la manifestazione celebra. La famiglia dei Bergé è pronta ad accogliervi al Domenica 1° marzo. Tantissimi carri in sfilata

