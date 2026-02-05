Giaveno si maschera | al via il 74° Carnevale con la Famija dij Bergé

5 feb 2026

Giaveno si prepara a festeggiare il suo Carnevale. Questa domenica, la città si riempirà di maschere e colori per il 74° Carnevale Giavenese, un evento che richiama da anni tanti visitatori. La Famija dij Bergé organizza la festa, che promette musica, sfilate e allegria per grandi e piccini.

Giaveno si prepara a indossare il suo abito più festoso. È tutto pronto per il 74° Carnevale Giavenese, uno degli appuntamenti più antichi e sentiti del territorio, capace di richiamare visitatori da tutto il Piemonte. Organizzata dalla Pro Loco Giaveno.TO APS, la manifestazione celebra.🔗 Leggi su Torinotoday.itImmagine generica

